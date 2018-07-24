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Село в Черкасской области превратилось в остров – из-за ошибки в проектировании дороги

Любительское видео местные жители сняли в прошлый четверг. Такой стихии, говорят, не помнят. Вода шла потоками, смывая все на своем пути. В огороде Алины Рудешко по колено грязи. Почти все овощи под водой.

У Галины Лякиной потоком воды разрушило часть погреба, просела стена. Ей теперь нужно не только спасать консервацию, сушить все, но и заново строить погреб.

Только через пять дней женщина смогла выйти на полностью разрушенную дорогу – единственную, которой можно добраться до магазина или аптеки. Но и теперь здесь едва пройдешь, о авто и думать не стоит.

Сергей Тимофеев живет здесь уже более 30 лет. Говорит, эта беда случилась из-за ошибки в проектировании дороги.

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Масла в огонь добавило отсутствие водоотводных каналов и насыпей, которые сдерживали бы воду с полей, объясняет глава села.

Водоотводные каналы и насыпи просили сделать сельхозпроизводителей, но те не спешат, говорят в райадминистрации. В зоне риска около десятка населенных пунктов. Чтобы их обезопасить, нужны полсотни километров дренажных каналов.

Чтобы восстановить уничтоженную дорогу нужно не менее миллиона гривен, сумму сейчас подсчитывают чиновники и ищут тяжелую технику, чтобы хотя бы выровнять и засыпать уничтожен путь.

К слову, почему отремонтированную за 16 млн дамбу в Коломые смывает дождями.

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