Село выжигают, местные бегут – гуманитарная катастрофа в Южном на Донбассе

Южное – маленькое село между Торецком и оккупированной Горловкой. Оно недавно вернулось под контроль Украины. И разъяренные боевики устроили там настоящую гуманитарную катастрофу.

Они просто выжигают село. Поэтому местные бегут из Южного. Оккупанты превратили село Южное, которое недавно вернулось под контроль Украины, в сплошное пепелище.

Они используют зажигательные патроны, поэтому местные жители, которые просто боятся сгореть заживо, массово выезжают из Южного.

Баба Клава прожила здесь более полувека. Женщина никогда не думала, что в свои 80 вынуждена паковать будет паковать чемоданы. В сарай бабы Клавы попал снаряд. Ее соседям повезло меньше. В них сгорел дом.

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Внуки помогают собрать бабушке вещи. Вывозят одежду, постель и еду. Старушке уже сняли квартиру в Торецкое.

На соседней улице также пакуют вещи. Еще одна семья уезжает из Южного. Елена уже вывезла мужа с инвалидностью в Торецк. Кремлевские оккупанты не дали проехать скорой – открыли огонь. Спасали украинские военные.

Если раньше в Южном жило чуть больше полутора сотен человек, сейчас осталось несколько десятков. Люди выезжают целыми семьями. Ведь в Южном – ни дня без пожаров.

Проверить сегодня ситуацию в Южном приехала наблюдательная миссия ОБСЕ. Ехали целым караваном, с десяток автомобилей. Поэтому нам удалось попасть в село, потому что ОБСЕ удалось на несколько часов договориться с террористами о зеленом коридоре.

Днем в Южное можно просто не доехать – дорога простреливается. И даже наблюдатели не остановили оккупантов. Со стороны вражеских позиций прозвучало несколько выстрелов.

К слову, США настаивают на усилении присутствия НАТО в Европе.

Опубликовано Июнь, 07 в 20:23



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