Средняя зарплата 6 тыс., cад, школа. Почему все хотят жить в Роздоле

Первое, что бросается в глаза при въезде в Раздол – сплошная чистота и красные бочки для мусора вдоль дорог. Побелены деревца и подстриженные газоны, за которыми постоянно наблюдают, а также большой стадион со специальным покрытием, рассчитанный на три местные футбольные команды – необычная картина для многих украинских сел.

Местная школа тоже напоминает арт-объект. Дизайн, утепление и металлопластиковые окна здесь обустроили фермеры объединенной общины. Неудивительно, что сюда едут учиться дети из соседних сел.

Но главное, говорят жители Роздола – здесь почти отсутствует безработица. Более того, работать сюда едут даже из областного центра.

Все поселковые достижения – благодаря поддержке местных предпринимателей. Из более шестисот жителей Роздола почти половина работают в местном хозяйстве. Создали его с нуля, объединив паи четырех семей. Впоследствии расширились и сейчас предприятие охватывает более 7 тыс. га земли.

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Хозяйство в основном выращивает овощи – полный комплект борщевого набора. За несколько лет компании удалось войти в пятерку крупнейших поставщиков овощей в Украине. Секрет такого успеха не скрывают.

Гордость и визитная карточка хозяйства – яблочные сады. Кроме привычных сортов Антоновка и Голден много и селекционных – в частности американская Гала.

Средняя зарплата в хозяйстве более шести тыс. гривен. Именно это, а также развитие сельской инфраструктуры привлекает молодежь. Поэтому сейчас в Роздоле, единственном населенном пункте в районе – очередь в детсад. В этом году здесь должны принять шестьдесят пять детей.

К слову, привлечь людей к развитию своих сел: проект Виталия Жеганского в Новых лидерах.

Опубликовано Август, 16 в 21:56



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