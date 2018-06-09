Средиземноморские улитки – как выращивают в Украине и сколько можно заработать

Французский деликатес успешно выращивают украинские фермеры.

К примеру на Тернопольщине на ферме выращивают только средиземноморских улиток. Эти улиток дороже и значительно вкуснее, правда сложные в уходе.

Нетрадиционный для украинских людей бизнес решил ввести тернопольской предприниматель Мирослав Загорский. В селе Чугали он держит улиточную ферму.

Эти улитки плохо слышат и почти ничего не видят, но имеют хороший аппетит. Нуждаются во влаге, тепле и отборных кормах.

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Улитки растут от месяца до трех – в зависимости от условий содержания. В этой теплице постоянная температура – 25 градусов. И очень влажный воздух – 80%.

Средиземноморские улитки привередливы в уходе. В таких действительно тепличных условиях, вот эти улитки живут 3 недели. Далее их выносят на свежий воздух.

Улитки хоть и медленные, могут убежать с территории фермы. Чтобы их сдержать, на улице раскладывают специальные соляные таблетки.

В прошлом году предприниматель продал полторы тонны таких улиток. За килограмм моллюсков платили от 2-х до 6-ти евро.

Их едят как деликатес, а еще используют для косметики и создания лекарств. Сбывают не только в Украине, но и за рубежом.

Необычную ферму в селе Чугали Мирослав Загорский основал 2 года назад, закупив 200 кг улиток. Прибыль надеется получить уже через 2 года.

Сейчас здесь работают 2 человека. С 15-ти соток Мирослав в этом году планирует собрать 5 тонн моллюсков – а это более 5 млн улиток.

Предприниматель подсчитал – с такими темпами за 2 года выйдет на промышленные партии с прямыми поставками в Европу и Японию.

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Опубликовано Июнь, 09 в 13:49



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