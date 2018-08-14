Августовский ценопад: какие продукты существенно подешевеют

Сегодня гривна официально подешевела на 11 копеек, Нацбанк, пытаясь ее спасти, объявил валютный аукцион и продал банкам почти 70 млн долларов. На фоне подорожания доллара странным и нелогичным выглядит определенное падение цен некоторых категорий товаров.

В столице пока фрукты и овощи продолжают падать в цене. Только за последнюю неделю каждый продукт борщевого набора подешевел на гривну-две. А за последний месяц почти на треть. До недавнего времени капуста стоила 12 гривен, а сейчас ее цена 10 грн. Морковь недавно оценивалась в 25-30 гривен, а сейчас – в 18-20. Картофель держится в цене – 10 гривен в среднем. Баклажаны и кабачки на салаты брать самое время. Были по 18, теперь есть и по 10-12. Так же и с перцем.

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Для любителей помидоров сейчас начинается настоящая охота. За месяц подешевели на 5 гривен. И это еще не конец. А вот огурцы немного дорожают. Потому заканчиваются. В среднем – 17-20 грн. С крупами ситуация такая же. Сегодня они еще дешевеют. Особенно популярны пшеничная и гречневая. 7,50 вместо 8,50 и 17 вместо 18 гривен соответственно. На 20-50 копеек могут подешеветь арбузы и дыни. Несмотря на сезон консерваций – не дорожает сахар. В прошлом году в этот период он стоил 17 гривен за килограмм. Сейчас же с начала лета держится на отметке 13 гривен.

А вот яйца еще до прошлой недели падали в цене. И за последнюю неделю подскочили на гривну и уже точно дешеветь не будут. Было 21 – стало 22 гривны. Самая большая роскошь для украинского – мясо – в основном не меняется в цене. На 2 гривны в среднем подорожала курятина и свинина. Вырезка – около 140, ребро – 100, биток – до 120. Сало – 85-90.

Алкоголь может падать в цене только за низкого спроса в жару, и то речь идет не о водке, а скорее о коньяке и более изысканные напитки. Молоко прибавило около 20 копеек за литр. А вот цена на сливочное масло – упала. В сентябре цены начнут постепенно расти. Подорожает молочка, масло, овощи и фрукты, даже хлеб – на гривну-полторы. И вообще продукты будут дорожать, как минимум, на уровень инфляции – это 3-5%, если гривна сильно не упадет.

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Опубликовано Август, 14 в 17:17



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