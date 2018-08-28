Сезон охоты на пернатую дичь открыт: документы и правила
В Украине в разгаре сезон охоты на пернатую дичь. Маститые стрелки хорошо знают о правилах.
Охотиться разрешено на расстоянии не менее 200 метров от населенных пунктов и технических сооружений. Особенно осторожным надо быть в закрытой местности, камышах или кустах.
Запрещается стрелять в птицу, которая взлетает на высоте ниже 3-х метров над камышом.
Стрелять надо исключительно вверх. А видимость должна быть четкой. Охотиться в тумане, сумерках или против солнца – запрещено.
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Охотники отмечают – оружие и дробь должны подходить к типу охоты.
Выпить рюмку для охотника – неприемлемо. Пьяных к охоте не допускают.
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