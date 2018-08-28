Сезон охоты на пернатую дичь открыт: документы и правила

В Украине в разгаре сезон охоты на пернатую дичь. Маститые стрелки хорошо знают о правилах.

Охотиться разрешено на расстоянии не менее 200 метров от населенных пунктов и технических сооружений. Особенно осторожным надо быть в закрытой местности, камышах или кустах.

Запрещается стрелять в птицу, которая взлетает на высоте ниже 3-х метров над камышом.

Стрелять надо исключительно вверх. А видимость должна быть четкой. Охотиться в тумане, сумерках или против солнца – запрещено.

Смотрите: Ужас для аллергиков – амброзия: как защититься

Охотники отмечают – оружие и дробь должны подходить к типу охоты.

Выпить рюмку для охотника – неприемлемо. Пьяных к охоте не допускают.

Ранее Факты ICTV писали о новых наказаниях за ДТП.

Опубликовано Август, 28 в 11:39



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.