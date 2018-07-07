Мошенничество на Шацких озерах – как не попасться на крючок

Двухэтажный деревянный домик в нескольких шагах от озера Свитязь лучанка Юлия хотела снять на 3 суток. Автор объявления на популярном сайте OLX попросил задаток – 1700 грн за одну ночь.

Уже на Свитязь лучане поняли, их обманули. Хозяин гостей не встретил и вообще выключил телефон.

Мы нашли этот адрес в селе Свитязь, улица Октябрьская 82. Ее называем специально, чтобы уберечь туристов от мошенников. Это центральная улица села и до озера действительно очень близко. Правда, для туристов здесь жилья не сдают.

И сама двухэтажное усадьба с баней и беседкой, которую сдают отдыхающим через интернет. Не похожа? И нам тоже. Но живет здесь местный почтальон – говорит, обманутые туристы частые гости.

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В такую ​​же беду попала и семья из Львова. Их обманули на тысячу гривен. Эта семья обратилась в полицию. Но правоохранители признают, искать таких мошенников непросто. Как правило, они не местные, телефоны временные, имена ненастоящие.

Если человек отказывается отвечать на такие вопросы – это должно вызвать сомнение у туристов. Также стоит хотя бы найти адрес квартиры на карте. Кроме того сами арендодатели советуют – платить за жилье на месте. Если без задатка не обойтись, не поленитесь почитать отзывы о жилье.

За полгода волынские полицейские зафиксировали 17 случаев мошенничества с жильем. Пока ни одного вора не нашли. За сезон на Шацких озерах отдыхают сотни тысяч туристов из разных уголков Украины.

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Опубликовано Июль, 07 в 20:30



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