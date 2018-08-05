Шацкие озера: как выросли цены и что реконструируют
Туристический бум на Шацких озерах за месяц до осени. Едва ли не впервые за все лето здесь аншлаг отдыхающих. Базы, гостиницы и частные усадьбы переполнены.
И хотя цены в этом сезоне выросли примерно на 10% – отдыхающих это не смущает, теперь главное, чтобы условия были комфортными.
За месяц до осени на Шацких озерах первый наплыв отдыхающих. Понежиться в теплых волнах самого глубокого озера Украины съехались тысячи туристов. Это ли не первые жаркие выходные здесь за лето.
Цены на жилье в этом сезоне повысили до 10%. Но свободных комнат на эти выходные уже нет. Разобрали все – самое дорогое за 2 тыс. за домик, и даже по 70 грн. за кровать – правда с удобствами на улице и в двух километрах к пляжу.
Кому жить негде, устанавливают палатки прямо у частных усадеб. Или ночуют в машинах.
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Удобный паркинг, фонари и удобные входы на пляж. Проект на такое развитие уже готов – скоро будут искать подрядчика.
А о центральной канализации в селе пока только мечтают. Сотни баз отдыха вокруг озера сливают нечистоты в выгребные ямы.
Но чиновники планируют подвести сюда канализацию благодаря проекту, который на 90% финансирует Европа, остальное – бюджеты различных уровней.
Центральный пляж, наконец, взялись обустраивать, проложили деревянные дорожки, привезли белого песочка, установили урны и биотуалеты.
На любимом курорте Волыни станет комфортно через два года.
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