Что вижу во сне, то и рисую: 11-летний художник покоряет Европу
Накануне Международного дня защиты детей в галерее Фонда Украины начала работу экспозиция витражей 11-летнего харьковского художника Вадима Тульчевской.
Выставку Янголи світла открыл второй Президент Украины Леонид Кучма.
Несмотря на юный возраст, за плечами этого художника полтора десятка фестивалей и конкурсов, как в Украине, так и за рубежом – в Беларуси, Литве, Польше, Франции и Германии.
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Парень рисует в разных техниках и жанрах. Но в каждой работе известные художники видят глубокую философию и древние символы.
К слову, как 9-летние спортсмены соревновались с ветром.
2018-05-29
Теги: Дети, Леонид Кучма, Фонд УкраїнаЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.