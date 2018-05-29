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Что вижу во сне, то и рисую: 11-летний художник покоряет Европу

Накануне Международного дня защиты детей в галерее Фонда Украины начала работу экспозиция витражей 11-летнего харьковского художника Вадима Тульчевской.

Выставку Янголи світла открыл второй Президент Украины Леонид Кучма.

Несмотря на юный возраст, за плечами этого художника полтора десятка фестивалей и конкурсов, как в Украине, так и за рубежом – в Беларуси, Литве, Польше, Франции и Германии.

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Парень рисует в разных техниках и жанрах. Но в каждой работе известные художники видят глубокую философию и древние символы.

К слову, как 9-летние спортсмены соревновались с ветром.

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