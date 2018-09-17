Что не так с “доказательствами” РФ по MH17 – пояснения эксперта

Россияне сегодня сделали очередную попытку переложить с себя ответственность за сбитый Боинг МН17. Через четыре года представили якобы доказательства причастности Украины. Мол, все международные обвинения базируются на сфальсифицированных видеодоказательствах.

Главный козырь в руках россиян – журнал, который гласит: ракету, сбила малалазийський лайнер, еще при Советском Союзе Россия передала Украине. Остатки снаряда якобы нашли на месте падения самолета. Военные эксперты смеются такого аргумента и говорят: это просто очередной вброс в пламя инормацийнои войны. Лондон уже заявил, что российские аргументы не выдерживают критики.

Читайте: 4 года трагедии МН17: увидим ли на скамье подсудимых Путина

Международная комиссия по расследованию просила россиян опровергнуть обвинения в последний раз в этом году. Но Москва проснулась только сегодня.

Пока мировое сообщество непоколебимая в своем решении: правильные выводы сделала именно международная комиссия. Следователи благодаря фото установила какой именно Бук сбил Боинг.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Дубинский признался, что сбивал Боинг

Опубликовано Сентябрь, 17 в 22:07



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.