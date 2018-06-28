Что посмотреть в кино: боевик Сикарио, комедия Ты квач и Лето

Фильм-призер Каннского фестиваля Лето Кирилла Серебренникова, комедия Ты квач! и продолжение боевика Сикарио с непревзойденным Бенисио дель Торо – таковы главные кинопремьеры недели.

Сикарио

Перестрелки, погони, интриги – это продолжение американского уголовного экшена Сикарио с непревзойденным Бенисио дель Торо в главной роли. Первая часть вышла на экраны 3 года назад и имела огромный успех. Похоже, не разочарует зрителей и сиквел.

Сюжет сконцентрируется на работе загадочного мексиканца с первой части по имени Алехандро и его напарника – агента ЦРУ. Нестабильная ситуация на мексиканско-американской границе ухудшается. Поэтому, на этот раз героям предстоит бороться не только с трафиком наркотиков, но и выявить каналы переправки террористов.

Ты квач!

Будет что посмотреть и любителям комедии. Для них фильм Ты квач!. По сюжету 5-ро университетских друзей собираются, чтобы играть в квача без правил. Они рискуют работой, отношениями и даже жизнью. История основана на реальных событиях, и показывает, как далеко некоторые мужчины могут зайти ради победы.

Актерский состав приятно удивит – Айла Фишер из Великого Гэтсби и Иллюзии обмана, Аннабелль Уоллис с Короля Артура и Анабель и не только. Рейтинги и отзывы кинокритиков побуждают к просмотру.

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Лето

С сегодняшнего дня в украинский прокат выходит биографический мюзикл о Викторе Цое – Лето, Кирилла Серебренникова. Лента рассказывает о начале творческого пути музыканта и группы Кино, его взаимоотношения с родными и друзьями, которые были в авангарде рок-движения Ленинграда в начале 80-х.

Чтобы воплотить на экране образ Виктора Цоя, создателям понадобилось четыре человека: актер кореец сыграл Цоя в кадре, музыкант-самоучка выполнил все вокальные партии, бывший солист группы Чай вдвоем Денис Клявер озвучил реплики музыканта, а гитарист группы Звери Герман Осипов сыграл гитарные партии. В Лете звучат культовые треки того времени.

Международная премьера картины состоялась на Каннском кинофестивале, где фильм претендовал на Золотую пальмовую ветвь и был удостоен премии за лучший саундтрек. На красной дорожке фестиваля творческая группа фильма призвала освободить режиссера фильма Кирилла Серебренникова, который находится под домашним арестом за политическим мотивированным делом.

Вслепую

Среди киноновинок есть и триллер Вслепую. По сюжету главная героиня – слепая пианистка София, невольно становится свидетелем убийства, после чего вынужденно оказывается втянутой в криминальный мир Лондона.

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Опубликовано Июнь, 28 в 20:42



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