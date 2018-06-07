Что посмотреть в кино: фантастический боевик, артхаусная драма и фильм ужасов

Большие кинопремьеры ждут вас. На отечественные экраны выходят фантастический боевик – Світ Юрського періоду 2, артхаусная драма, фильм ужасов Спадковість и приключенческая комедия Поліцейський пес.

Світ Юрського періоду 2

Действие фильма происходит на острове Нублар в заброшенном парке развлечений. Динозавры давно почувствовали себя здесь хозяевами. Но внезапное извержение вулкана ставит под угрозу существование не только ящеров, но и всей планеты.

Спадковість

По сюжету главная героиня – женщина по имени Энни недавно похоронила мать. Но после похорон случайно узнала о страшных тайнах, которые много лет она скрывала. И теперь всей семьи грозит страшное родовое проклятие.

Смотрите: Рыцарский турнир в Николаеве: удары со всей силы и никакого сожаления к женщинам

Поліцейський пес

Это веселая семейная комедия. Серьезному детективу Фрэнку придется работать с необычным напарником – неугомонным псом Максом, который не умолкает ни на минуту и ​​фанатеет от рэпа.

Напомним, на Книжном Арсенале презентовали украинский перевод бестселлера американского писателя Дэна Брауна Джерело. Это продолжение приключений главного героя Кода да Винчи – профессора Лэнгдона.

Опубликовано Июнь, 07 в 10:43



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.