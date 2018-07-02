Что такое микрозелень и как ее выращивают в США

Челси Баркер показывает свою ферму Little wild things – Маленькие дикие штучки, скрытый от суеты городской оазис. Челси рассказывает, основательница фермы Мэри нашла этот участок только в 4 км от Капитолия по счастливому стечению обстоятельств.

Хозяйство – коммерческое. Здесь выращивают только съедобные цветы – продукт в Вашингтоне востребован и популярен. На маленьком участке до 40 различных видов съедобных растений – от роз и фиалок, до цветения петрушки и рукколы.

Из-за многообразия цветов и вкусов, применение съедобных растений – очень широкое. Когда люди слышат “съедобные цветы”, они думают о свадебных тортах, печенье, но цветы имеют острый вкус – кислый, перченый, и их можно добавить, например, к салату. А вот фиалки прекрасно подойдут на выпечку.

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Цена за одну – от 25 до 50 центов. Все в хозяйстве только натуральное, никаких химикатов и техники на топливе. Челси рассказывает, ферма стала прибыльной уже со второго квартала в бизнесе. Больше всего доходов, впрочем, приносит другой их огород – закрытый.

От 30 до 60 ящиков ежедневно. Сегодня – ростки пшеницы и подсолнечные побеги. Урожай будут собирать через неделю. Микрозелень – это зачатки взрослых растений, сочные и полезные. Выращивают их в помещении, так как продукт деликатный.

Ферма постоянно поставляет зелень более чем в 30 вашингтонских ресторанов, но больше всего – в Такерию Чая. Специально для них здесь выращивают ростки редиса и гороховые побеги.

Челси говорит, люди все больше узнают о вреде промышленного сельского хозяйства, и готовы платить больше за местную органику, чтобы не только есть полезнее, но и поддерживать местную экономику.

К слову, катастрофы с урожаем не будет: на Украину идет похолодание.

Опубликовано Июль, 02 в 18:03



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