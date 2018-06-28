Что украинцы знают о Конституции: социальный опрос
И как мы уже говорили, сегодня украинской конституции 22 года. По этому случаю в стране объявлен выходной день. Поэтому, большинство украинцев сегодня празднуют и отдыхают. Но Факты решили выяснить, что знают об основном документе наши соотечественники.
Украинская конституция считается одной из лучших в мире. И что знают об этом документе сами украинцы, попробуем узнать.
Тест: Знаете ли вы Конституцию Украины
Что такое Конституция?
– Конституция это наш закон.
– Нормовый кодекс Украины.
– Это один из основных документов который что-то регулирует.
Ответ: Конституция – основной государственный документ, который определяет государственный устрой, права и обязанности государства, общества и граждан.
В каком именно году была принята Конституция Украины?
– В 1993 году.
– в 96-м в этот день.
Ответ: Конституцию Украины было принято 28 ноября 1996 года.
Нынешняя форма правления в Украине?
– Президентско-парламентская.
– У нас президентская форма правления, поэтому у нас президент глава государства.
Ответ: В Украине действует парламентско-президентская форма правления.
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Что является главной ценностью для государства?
– Независимость, суверенитет.
– Гражданин. Я считаю, человек должен быть самой большой ценностью.
Ответ: Человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине наивысшей социальной ценностью.
Что для вас значит этот день?
– Выходной в первую очередь.
– Это день, когда народ получил свои собственные права.
– Это праздник для всех украинцев и мы к нему шли очень долго. Потому что еще конституция Пилипа Орлика в 1710 году, это уже было начало. А мы пришли только в 96-ом чтобы иметь свое, и мы должны отмечать этот праздник с достоинством.
К слову, день Конституции: как Украина меняла свой Основной закон.