Что украинцы знают о Конституции: социальный опрос

И как мы уже говорили, сегодня украинской конституции 22 года. По этому случаю в стране объявлен выходной день. Поэтому, большинство украинцев сегодня празднуют и отдыхают. Но Факты решили выяснить, что знают об основном документе наши соотечественники.

Украинская конституция считается одной из лучших в мире. И что знают об этом документе сами украинцы, попробуем узнать.

Тест: Знаете ли вы Конституцию Украины

Что такое Конституция?

– Конституция это наш закон.

– Нормовый кодекс Украины.

– Это один из основных документов который что-то регулирует.

Ответ: Конституция – основной государственный документ, который определяет государственный устрой, права и обязанности государства, общества и граждан.

В каком именно году была принята Конституция Украины?

– В 1993 году.

– в 96-м в этот день.

Ответ: Конституцию Украины было принято 28 ноября 1996 года.

Нынешняя форма правления в Украине?

– Президентско-парламентская.

– У нас президентская форма правления, поэтому у нас президент глава государства.

Ответ: В Украине действует парламентско-президентская форма правления.

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Что является главной ценностью для государства?

– Независимость, суверенитет.

– Гражданин. Я считаю, человек должен быть самой большой ценностью.

Ответ: Человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине наивысшей социальной ценностью.

Что для вас значит этот день?

– Выходной в первую очередь.

– Это день, когда народ получил свои собственные права.

– Это праздник для всех украинцев и мы к нему шли очень долго. Потому что еще конституция Пилипа Орлика в 1710 году, это уже было начало. А мы пришли только в 96-ом чтобы иметь свое, и мы должны отмечать этот праздник с достоинством.

К слову, день Конституции: как Украина меняла свой Основной закон.

Опубликовано Июнь, 28 в 20:35



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