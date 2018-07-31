Крысы терроризируют жителей Николаева: причины и как избавиться

Крысы терроризируют жителей Николаева. Грызуны расплодились из-за несвоевременной дератизации и нежелание владельцев частных сооружений тратить деньги на обработку. Эта работа стоит 6 копеек за квадратный метр, но в большинстве домов города она не проводится годами. Поэтому, популяция крыс в городе ежегодно растет.

Переброшенная посуда, погрызенные провода, разбитое ведро для мусора. Такой Анна Юхно увидела свою кухню после недели отпуска. В помещении похозяйничали крысы.

Возню крыс Анна услышала за несколько дней до отъезда и, казалось, подготовилась к вторжению. Но бесполезно.

Квартира Анны на первом этаже в доме, которому более полувека. Двери в подвал забиты досками, поэтому, никто не мешает размножаться серым озорникам. Жители дома показывают дыры в земле, что вырыли грызуны. Крысы передвигаются шахтами коммуникаций, выбегают на детскую площадку.

Ежегодно подвал убирают – уверяет представитель ЖЭКа. После инцидента в квартире Анны в подвал набросали яда.

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Дом, в котором живет Анна, обрабатывали ядом два раза в месяц. Но этого не хватило, – жалуется представитель фирмы, много лет борется с крысами в городе.

Источником антисанитарии мастер ЖЭКа и жители дома называют старушку из квартиры на четвертом этаже. Женщина много лет собирает мусор и складирует в подъезде. На данный момент убрала: пакеты с первого этажа перенесла на четвертый.

Популяция крыс в городе ежегодно растет. Специалисты видят две причины. Четыре месяца с начала года все более 200 тыс. коммунальных домов не обрабатывались – департамент ЖКХ медлил с тендером. Для положительного эффекта дератизацию проводят ежемесячно во всех домах города. Однако частные офисы, магазины и бизнес-центры пренебрегают этим. Поэтому, крысы просто переходят из обработанного дома к необработанному.

К слову, в Киеве женщина умерла от бешенства после того, как ее в марте укусила собственная собака.

Опубликовано Июль, 31 в 21:53



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