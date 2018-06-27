Вредные нитраты: как не наесться и чем измерить

В разгар сезона свежих овощей и фруктов, главное опасение – как с витаминами не наесться нитратов. Душистые руккола и укроп, хрустящая редиска и капуста, даже сочная свекла – первые накапливают вредные вещества. Мы не просто выслушали мнения экспертов, просмотрели документы.

А сами взяли в аренду нитратомер и проверили овощи и фрукты на нитраты. Поэтому, кому доверять – продавцам, лабораториям или собственному прибору – об этом наш эксперимент.

Красные пирамиды помидоров, зелени горы петрушки и укропа, и просто море сочных огурцов и кабачков. Полки ломятся от летней свежести. Продавцы рекламируют, нахваливают и убеждают. Не только хорошее, но и чистое, без нитратов.

Но покупатели, рассматривают, вынюхивают и даже нащупывают, потому что не доверяют, химии боятся.

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Мы решили не гадать, а проверить. Нитратомер – собственный портативный уже не фантастика, а реальность. Интернет магазины предлагают десятки приборов, средняя цена 2-3 тыс грн. Но прибор можно и арендовать, день 70 грн.

В местной лаборатории нам объясняют – все овощи и фрукты на рынке продавцы обследуют сами. Причем, не бытовыми приборами, а профессиональными. Обязательно ежегодно сертифицированными и ежедневно откалиброванными.

Если находят превышение норм – торговать таким не позволят. В этом году уже браковали ранние кабачки, свеклу и дыни.

Профессиональный химик Владимир Дорощук раскрывает все секреты измерения нитратов. Нитратомер в хозяйстве вещь не лишняя. Но на точные измерения рассчитывать не стоит.

А еще химик советует обратить внимание: важно не только количество нитратов в одной отдельной ягодке. Но и сколько вы их съели за день. Причем, не только с зелеными свежими огурчиками, а с красной аппетитной колбасой.

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Опубликовано Июнь, 27 в 19:53



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