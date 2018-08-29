Школьное перемирие возле Горловки: женщина едва не сгорела в доме

В окрестностях Горловки завязывается бой. Боевики за несколько часов до начала так называемого школьного перемирия открыли огонь по нашим позициям.

Стрелковое оружие, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы – это стандартный набор которым встречают наших бойцов на этом участке фронта. Большинство военных в этом разделе служат еще с 2014 года, поэтому к провокациям врага привыкли. На передовой встретили не один режим прекращения огня, поэтому уверяют, к противнику доверия нет.

Особенно накануне так называемого, школьного перемирия. С наступлением сумерек боевики вновь открывают огонь.

Командир подразделения псевдо Бахмат отмечает – под прикрытием стрелкового оружия террористы палят из гранатометов. Тактика врага понятна – выявить наши огневые позиции, поэтому ждут удобный случай чтобы ответить российско-оккупационным войскам.

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Так называемое школьное перемирие по звучанию не отличается от обычных ночей, говорят ребята. Накануне после артиллерийской атаки спасли женщину, которая едва не сгорела в собственном доме.

На отдых считанные минуты. Бойцы признаются, такие карусели здесь каждую ночь. Поэтому, школьное перемирие встретили без особого оптимизма.

Бой унимается только под утро. Потерь среди наших бойцов на этом участке фронта нет.

К слову, КПВВ Новотроицкое закрыт из-за пожара и взрывов – ОБСЕ.

Опубликовано Август, 29 в 20:54



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