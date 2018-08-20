Школьные ярмарки стартовали: как выбрать форму и цены

Начало школьных Ярмарок знаменует конец лета для детей, и расходы для родителей. Продавцы уверяют, что с прошлого года цены неизменны. А вот родители иного мнения.

Выбор для девочек значительно шире, чем для мальчиков. Пиджак на девочку стоит от 500 грн из хлопка, трикотажный – до 1000 грн, юбка – от 300.

Классические черные брюки из хлопка около 400 грн. Плюс блуза от 200. Родители говорят, что детям надоели старые модели, поэтому ищут что-то оригинальное.

Для мальчика рубашка стоит от 200 грн. Костюм обойдется в полторы тысячи. В то же время проблемы в выборе цвета – нет, ведь часто его определяет школа.

Максимальное содержание синтетических волокон в школьном костюме не должен превышать 50%. Пиджаки, жилетки, юбки или брюки должны дышать. Так же рубашки и блузы.

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Наличие синтетики – допускается, но не более 35%. Для осенне-весеннего сезона лучше всего подойдут хлопок и лен. А зимой – шерсть и кашемир. В общем, покупатели отдают предпочтение отечественным производителям.

Нередко размер одежды ребенка – нестандартный. Поэтому найти школьную форму еще тот квест, в соответствии родителям приходится шить модель индивидуально. А это увеличивает стоимость школьной формы вдвое.

Школьный портфель меняют раз в 2-3 года. А вот обувь приходится покупать каждый сезон. Однако качественную пару надо действительно поискать. Кожаные туфли для школьников стоят от тысячи гривен. А на канцтовары родители тратят до 500 грн. В общем чтобы собрать школьника надо выложить в среднем 4 тыс. грн. Поэтому родители стараются покупать по мере необходимости.

К слову, школьная форма в разных странах мира.

Опубликовано Август, 20 в 12:11



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