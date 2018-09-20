Хомскулеры: кто такие и как учатся

13-летний Клим не ходит в школу уже 4 года. Он учится дома, так называемый – хомскулер. Вместо дневника – расписание на гугл диске, горы тетрадей заменяет один блокнот. Воспоминания о 3 года, проведенные парнем в школе – не из приятных.

Пока подсчитываем стоимость домашнего обучения, Министерство образования готовит новую редакцию положения о хоум-скулинг. Сейчас же, такие дети как Клим – официально причислены к заведениям, имеющих лицензию на дистанционное образование, или так называемые школы экстернов. В конце семестра ученик должен появиться и написать контрольные.

Смотрите: Что такое homeschooling? Плюсы и минусы обучения дома

Между тем, мама Клима заметила – без школы парень стал больше успевать, не имеет чрезмерной нагрузки и стресса. Программа проходит ускоренно.

Стоимость такого интенсива сопоставима с обучением в школе.

А также – никаких затрат на школьную форму, тетради, букеты учителям и регулярные ремонты.

К слову, финская система образования: комплексное обучение и свое мнение.

Опубликовано Сентябрь, 20 в 15:19



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