Школы-хабы по прописке – проект Елены Горб в Новых лидерах

Как избежать образовательного коллапса знает участница проекта Новые лидеры Елена Горб. И речь не о новации обучения – застройщики возводят огромные кварталы в городах и возле них, но об инфраструктуре мало кто думает.

Село Чайка под столицей теперь небольшой город – настроили столько, что там живет сейчас тысяч 15 народу, но школа как была, так и остается одна.

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План Елены – построить инновационную школу-хаб, чтобы дети села Чайки имели доступ к бесплатному качественному образованию. Кроме стандартной школьной программы, по замыслу активистки, здесь должны быть современные лаборатории и кружки.

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Опубликовано Июль, 11 в 11:14



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