Штрафы, тюрьма и колючая проволока: жизнь грузин на оккупированных территориях

10 лет назад Россия незаконно оккупировала 20 процентов территории Грузии. После пятидневной войны 2008 года Москва несмотря на протесты мирового сообщества признала независимыми странами Абхазию и Южную Осетию. Год назад неравнодушные патриоты собрались в Тбилиси и создали антиоккупационное движение, цель которого – мониторить участки так называемой границы с самопровозглашенной республикой чтобы остановить ползучее наступление оккупантов в глубь Грузии и положить конец похищению людей в приграничных регионах.

На условной границе, которая отделяет оккупированный русскими Цхинвальский регион от остальной Грузии, висит предупреждение на специальной табличке на четырех языках – проход запрещен. В отличие от украинского Донбасса здесь нет военной техники и боевых действий. Все закончилось еще десять лет назад. Но безопасным для жизни вблизи линии оккупации назвать нельзя. За последние 8 лет захватчики похитили 3000 человек, проживающих вблизи условной границы, обвинив их в якобы его незаконном пересечении. Штраф за это, по законам непризнанной Южной Осетии, 2000 рублей.

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Активисты общественной организации “Сила в единстве” год назад собрались благодаря фейсбуку с главной целью – остановить ползучую оккупацию вглубь Грузии. Лидер движения Давид Кацарава объясняет, только общественный резонанс останавливает захватчиков от рейдерских захватов территорий. По информации активистов, захватчики положили глаз на два карьера у линии оккупации. Чтобы защитить грузинскую землю участники мониторинговой группы усилили дежурство.

В мониторинговой миссии Евросоюза, уже десять лет следят за ситуацией на административной границе с Южной Осетией, отмечают ухудшение свободы передвижения местного населения. В частности некоторые села разделены колючей проволокой, люди потеряли пастбища, а с ними и возможность кормить скот. И худшее – это то, что можно оказаться в тюрьме за минимальное нарушение.

Самопровозглашенные Абхазию и Южную Осетию кроме России признали независимыми еще три страны. То есть, фактически эти территории изолированы от остального мира. Война 2008 года разрешила Москве полностью навязать свой контроль над этими регионами Грузии, поэтому местный политолог Гела Васадзе уверен – как только кремль перестанет диктовать условия самопровозглашенным республикам, официальный Тбилиси сможет найти взаимопонимание и с Сухуми, и с Цхинвали.

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Опубликовано Август, 20 в 16:45



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