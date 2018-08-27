Искусственный интеллект на Контрактовой площади: компания Оболонь поздравила киевлян с праздником

День Независимости Украины компания Оболонь решила отпраздновать по особенному.

Установила на Контрактовой площади аппарат с искусственным интеллектом, с помощью которого киевляне и гости города имели возможность поздравить украинцев с праздником и получить подарок.

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Поэтому было собрано множество пожеланий. Самые искренние и оригинальные из которых отобрали для ночной трансляции на девяти цилиндрических емкостях завода Оболонь.

Такая акция вошла в Книгу рекордов Украины под номинацией самое масштабное поздравление с Днем Независимости Украины.

Поэтому организаторы надеются, что праздник запомнится, а пожелания осуществятся.

К слову, как празднуют украинцы: флешмобы, военные выставки и фестивали.

Опубликовано Август, 27 в 19:46



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