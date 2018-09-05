Штукатурка сыпется на голову, врачей нет: ужасное состояние медицины на Тернопольщине

Не скорая помощь – в Тернопольской области половина района четвертый месяц живет без экстренной помощи. Скорая днем ​​не ездит из-за экономии. Работники ушли в отпуск, а денег, чтобы оплатить замену – нет.

И проблема не только в этом – Коропецкая территориальная община, где расположен пункт, не дала ни копейки на его обустройство. Люди работают в ужасных условиях.

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Экстренная медицина в Коропце – сплошная руина. В здании, где дежурят фельдшеры, штукатурка сыпется на голову, трещины стены пронзили вдоль и поперек. Если сюда попасть невозможно, то двери гаража, где держат спецтранспорт, просто подперты доской. Машина тоже открыта: без элементарного оборудования и в пыли.

Фельдшерская бригада работает только ночью. Днем на вызовы должны ехать семейные врачи из местной поликлиники. Тяжелые случаи обслуживает скорая из района. Но здешним бездорожьем – за час проезжает километров 10.

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Опубликовано Сентябрь, 05 в 10:48



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