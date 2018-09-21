Штурм маршруток и сломанные кости в тесноте: как работает транспорт в Ивано-Франковске

Переполненные маршрутки, троллейбусы и длинные пробки – в Ивано-Франковске, в час-пик, добраться на работу или учебу – настоящее испытание. Людям приходится штурмом брать переполненный транспорт, на промежуточных остановках долго ждать пока приедет свободный автобус, а потом на ходу из него выпадать и удивляет при этом, что люди редко жалуются на условия перевозки и часто молчат о нарушениях.

Перелом позвонка – так два дня назад закончилась поездка в общественном транспорте для 72-летней пенсионерки. Водитель не закрыл двери и двинулся с места. Женщина выпала на ходу. Сейчас полиция ищет свидетелей. Иванофранковцы сетуют – такие случаи не редкость.

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Прищемили ногу или руку, нахамили или даже не пустили внутрь. Пассажиры к таким условиях перевозки привыкли. Поэтому полицию вызывают редко. Чаще в полицию обращаются уже врачи. Такие дела расследует не только полиция, но и городское управление транспорта. Говорят, исправить недобросовестных водителей или перевозчиков непросто.

В легком случае штраф, в худшем – уголовная ответственность. Такое наказание водителей не пугает, как не пугает угроза увольнения. Существует кадровый голод на водителей пассажирских автобусов. Часто о высокой квалификации речь не идет. Набрать новых невозможно. Как выход – в франковской мэрии работают над увеличением маршрутов коммунального транспорта.

К слову, Факты ICTV сообщали, что в Киеве пьяный водитель въехал в остановку общественного транспорта

Опубликовано Сентябрь, 21 в 11:05



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