Ищут слабые звенья обороны! Боец ООС получил ранение лица

Утро после ночных обстрелов, Эдуард тщательно чистит пулемет.

Работа ювелирная, неправильная чистка и пулемет заклинит. А в бою это приравнивается к смерти.

Пока есть минуты затишья, Артур подтягивается. Просто в бронежилете.

На соседних позициях повезло меньше. Там боец ​​получил осколочное ранение лица, к медикам пришел сам.

Луганское направление неожиданно появилось в сводках объединенных сил. Российская оккупационная армия не прекращает артиллерией нащупывать слабые звенья украинской обороны.

Одна воронка, в нескольких метрах другая – боевики били достаточно обильно. За 2 часа выпустили не менее 15 снарядов. По характеру осколков украинские армейцы определили, что оккупационная армия стреляла из ствольной артиллерии.

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Все началось в 10-ть вечера, как только село солнце.

Первые выстрелы прозвучали по направлению террикона. Внизу стрелковое оружие, наверху наблюдательный пункт, за терриконом как за щитом – минометы.

Николай всматривается в дачи оккупированного Голубовского, куда на вечер пророссийские боевики будут свозить технику.

Активизация на луганском направлении продолжается четвертый день подряд, планы оккупантов понятны.

Но мечты террористов разбиваются четкими действиями украинских воинов.

К слову, глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский подал в отставку.

Опубликовано Июнь, 11 в 20:14



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