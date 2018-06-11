Ищут слабые звенья обороны! Боец ООС получил ранение лица
Утро после ночных обстрелов, Эдуард тщательно чистит пулемет.
Работа ювелирная, неправильная чистка и пулемет заклинит. А в бою это приравнивается к смерти.
Пока есть минуты затишья, Артур подтягивается. Просто в бронежилете.
На соседних позициях повезло меньше. Там боец получил осколочное ранение лица, к медикам пришел сам.
Луганское направление неожиданно появилось в сводках объединенных сил. Российская оккупационная армия не прекращает артиллерией нащупывать слабые звенья украинской обороны.
Одна воронка, в нескольких метрах другая – боевики били достаточно обильно. За 2 часа выпустили не менее 15 снарядов. По характеру осколков украинские армейцы определили, что оккупационная армия стреляла из ствольной артиллерии.
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Все началось в 10-ть вечера, как только село солнце.
Первые выстрелы прозвучали по направлению террикона. Внизу стрелковое оружие, наверху наблюдательный пункт, за терриконом как за щитом – минометы.
Николай всматривается в дачи оккупированного Голубовского, куда на вечер пророссийские боевики будут свозить технику.
Активизация на луганском направлении продолжается четвертый день подряд, планы оккупантов понятны.
Но мечты террористов разбиваются четкими действиями украинских воинов.
К слову, глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский подал в отставку.