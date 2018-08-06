Скорость и адреналин! Тысячи байкеров съехались на фестиваль Дорога на Сечь

Несколько тысяч двухколесных едва поместились на центральной площади Черкасс, здесь басни на любой вкус и кошелек. Ирина в седле металлического коня 8 лет, наездила не одну тысячу километров.

Фестиваль Дорога на Сечь – казацкий. У каждого участника – национальные символы. Юрий и его спутница приехали на японке.

Остановились лагерем казаки-байкеры на окраине Черкасс – в Дахновской Сечи. Возле палаток варят еду на костре, общаются и развлекаются.

Еще испытывают свои мотоциклы на прочность.

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Команда белорусских байкеров из Минска – в восторге. Преодолели две тыс. км, потому что атмосфера, природа и украинское гостеприимство того стоят.

Дорога на Сечь – фестиваль друзей, которые уже в шестой раз съехались на встречу из разных уголков Украины и из-за рубежа. Отдыхают три дня. Организаторы ожидают приезд 6 тыс. человек.

После дневных развлечений и конкурсов вечером включают драйвовую музыку. С главной сцены фестиваля выступают зарубежные и украинские группы.

К слову, фестиваль непокоренной Nации в Холодном Яру: как попасть и что посмотреть.

Опубликовано Август, 06 в 11:15



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