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Быстро и бесплатно: как правильно легализовать собственную недвижимость

В Украине началась бессрочная строительная амнистия. Все, кто имеют незарегистрированные дома и хозяйственные помещения площадью до 300 квадратных метров теперь могут легализовать свое имущество быстро и бесплатно.

А именно: жилые, садовые, дачные дома площадью до трехсот квадратных метров и хозяйственные постройки такой же площадью, построенные с 1992 до 2015-го года. А также, здания сельскохозяйственный назначения, построенные до 2011 года.

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Для легализации самостроя нужны будут акт на землю, технический паспорт, отчет о техническое обследование и справку от управления архитектуры.

Если есть все эти документы – через 10 дней государственная архитектурно-строительная инспекция введет вашу недвижимость в эксплуатацию.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, сколько стоят “лишние” квадратные метры и кому придется платить налог на недвижимость

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