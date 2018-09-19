Семьдесят авторов и три этажа книг: как проходит форум издателей во Львове

Сегодня во Львове стартовал 25 форум издателей! Приехали туда семьдесят авторов из 25 стран мира. Три этажа книг. И еще на улице более тысячи новых изданий. На стендах неординарные детские издания, и новинка нынешнего форума – инклюзивная литература.

В этом году форум во Львове выбрал темой рынок свободы. Именно поэтому стало больше литературы на военную тематику.

Первый день Букфорума и первый сюрприз. В очередной раз популярный французский писатель Фредерик Бегбедер во Дворце искусств во Львове презентовал свою свежую книгу «Жизнь без края». Почетным гостем стала и американская писательница еврейского происхождения Энн Эппльбаум, которая ознакомила читателей со своей работой об украинском Голодоморе.

Мероприятие уже посетил и президент Петр Порошенко. Он отметил, что государство и в дальнейшем будет поддерживать украинское книгоиздательство – потому что это очень важная составляющая информационной сферы. Уже завтра среди полтысячи изданий выберут лучшую книгу. Предыдущие годы гран-при не получала ни одна. В этом году организаторы пообещали изменить традицию.

Читайте: 10 самых интересных книг и рейтинг произведений от ведущих ICTV

К слову, Факты ICTV рассказывали, что Билл Гейтс назвал 5 книг, которые стоит прочитать за лето

Опубликовано Сентябрь, 19 в 20:52



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.