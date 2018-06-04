Скандал с ВНО по английскому – выпускники жалуются на запись аудирования

Скандальный английский или глухие дети. Выпускники жалуются на задания ВНО по аудированию, то есть, восприятие иностранного на слух.

Евгения говорит, в классе ничего не слышала. Не помогли даже попытки инструктора сделать запись громче.

Анастасия к тесту готовились больше года. Во время пробного теста запись неожиданно оборвалась посередине. Надежда угасла и на основном ВНО.

В этом году такое задание ввели впервые. В Украинском центре оценивания говорят, к озвучиванию привлекли преподавателей, профессиональных дикторов и иностранцев, чтобы было, как в реалиях.

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Журналистам демонстрируют комнату, где надиктовывали тексты. Мол, проблем с оригинальной записью не было.

Родители собираются обжаловать результаты. Эта группа в соцсетях объединила более 1300 участников – со всей Украины. Петицию разместили и на сайте Президента.

Во Львове под региональным центром прошел целый пикет. Шансов улучшить результат ВНО немного. По правилам, апелляцию надо было подавать в день экзамена, не выходя из помещения. А таких смельчаков оказалось всего 65 на всю Украину.

Спасти ситуацию еще сможет специальная комиссия, которая в конце недели проанализирует тест. Она может признать некоторые вопросы неадекватными, тогда их просто не будут оценивать. Но не факт, что это будет касаться аудирования. В Минобразования пока ничего не комментируют.

К слову, профессиональная комиссия УЦОКО установила правильные ответы к заданиям ВНО 2018 по английскому языку.

Опубликовано Июнь, 04 в 22:22



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