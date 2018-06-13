Скандал в Харьковской области: в Первомайске на продажу выставили две школы
9 утра, 30-тысячный городок Первомайский. В мэрии собираются несколько сотен человек. Требуют – прекратить ликвидацию школ.
Городской глава руками разводит, содержать полупустые помещения – слишком большое удовольствие.
С 7 учебных заведений закроют лишь 2, ведь детей рождается мало, с 6 тыс учебных мест укомплектовано только половину, десятка два кабинетов пустые чуть ли не в каждой школе.
Смотрите: Математика на английском и пение с детьми: альтернативная школа в Харькове
Спортивный комплекс, дворец культуры – это школа в самом сердце города.
Именно ее с лучшими показателями успеваемости, теплую и с приличным ремонтом расформировывают, а здание продают.
Родители школьников мириться с этим не хотят и 1 сентября именно сюда обещают привести своих детей.
На свои деньги отремонтировали электричество, туалеты, вставили окна – это сотни тысяч гривен и времени, которые потратили ради детей, возмущенны родители – как это теперь отдать в чужие руки.
В Первомайском нет работы, заводы, ранее работающие, стоят, потеряют школы – городок просто вымрет, говорят педагоги.
Учителя вместе с родителями написали обращение к Президенту, чтобы петицию рассмотрели, надо собрать 25 тыс голосов.
К слову, в Киеве усилят меры безопасности в школах и детсадах