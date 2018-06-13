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Скандал в Харьковской области: в Первомайске на продажу выставили две школы

9 утра, 30-тысячный городок Первомайский. В мэрии собираются несколько сотен человек. Требуют – прекратить ликвидацию школ.

Городской глава руками разводит, содержать полупустые помещения – слишком большое удовольствие.

С 7 учебных заведений закроют лишь 2, ведь детей рождается мало, с 6 тыс учебных мест укомплектовано только половину, десятка два кабинетов пустые чуть ли не в каждой школе.

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Спортивный комплекс, дворец культуры – это школа в самом сердце города.

Именно ее с лучшими показателями успеваемости, теплую и с приличным ремонтом расформировывают, а здание продают.

Родители школьников мириться с этим не хотят и 1 сентября именно сюда обещают привести своих детей.

На свои деньги отремонтировали электричество, туалеты, вставили окна – это сотни тысяч гривен и времени, которые потратили ради детей, возмущенны родители – как это теперь отдать в чужие руки.

В Первомайском нет работы, заводы, ранее работающие, стоят, потеряют школы – городок просто вымрет, говорят педагоги.

Учителя вместе с родителями написали обращение к Президенту, чтобы петицию рассмотрели, надо собрать 25 тыс голосов.

К слову, в Киеве усилят меры безопасности в школах и детсадах

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