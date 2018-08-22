Скандал на Одесской таможне: кто причастен и кого отстранили

Продолжается скандал вокруг Одесской таможни. Сегодня от должности отстранен ее руководитель – Александр Власов. Правда, он сам об этом попросил главу ГФС – Мирослава Продана – на время расследования. Делом занимается ГПУ.

Речь идет о контрабанде на сумму почти – 5 миллиардов гривен. Одного бывшего таможенника уже арестовали. Но генпрокурор говорит, что помогали ему и высокие чины.

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Продан заявил, что к махинациям на Одесской таможне причастен и работник прокуратуры. Поэтому настаивать, чтобы расследованием занялось НАБУ.

К слову, на улице Академика Вильямса в Одессе неизвестный подбежал к припаркованному авто и несколько раз выстрелил в водителя.

Опубликовано Август, 22 в 19:52



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