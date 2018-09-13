Скандал в Охматдете: почему врачи массово увольняются

Скандал в онкогематологии Охматдета вспыхнул в конце весны. Тогда новое руководство реорганизовало больницу. В штатном расписании исчезло несколько центров. Один из них – центр онкогематологии и трансплантации костного мозга. Лечить детей, должны были, как и ранее, в отделениях. А вот руководителям этого центра в новой команде места не нашлось.

Заведующей Светлане Донской в ​​августе предложили место обычного врача -гематолога, а руководителя отделения трансплантации Олега Рыжака – после выговора уволили. После поверки обвинили в закупке не тех препаратов, в невыдаче лекарств родителям, а также во взяточничестве. Но с руководителями – заявления на увольнение написали еще 17 медиков. Почти вся команда отделения транспланталогии и лаборатории, где ставили точные диагнозы детям со всей Украины. Врачи написали публичное объяснение.

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Руководительница Охматдета – не скрывает – увольнение врачей для нее самой шок. Просила коллектив остаться. Ведь на кону жизни детей. Безрезультатно. Сейчас больница активно ищет новых сотрудников. Анализы, которые пока не могут сделать сами, заказывают в других центрах. Параллельно обучают своих лаборантов. Планируется стажировать своих работников в Италии, Литве и Америке.

Руководительница Министерства здравоохранения ситуацию в Охматдете называет контролируемой. Детей лечат, в Украину готовы приехать с консультацией эксперты из Эстонии, Польши и Канады. Также за границу на учебу хотят отправить наших специалистов. И Украина настроена открыть трансплантационные центры в четырех регионах.

Кстати, Факты ICTV сообщали, что в Охматдете медсестры присвоили лекарств на 8 млн грн

Опубликовано Сентябрь, 13 в 17:11



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