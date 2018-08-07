Сколько стоит аренда кемпера и выгодно ли так отдыхать

Дом на колесах – настоящая американская мечта в украинских реалиях. Трейлер подойдет и для семейного отдыха, и для деловых поездок, и для путешествий с детьми. Правда, цена на автодом заоблачная, поэтому компании сдают их в аренду.

Валентина путешествует в трейлере уже более 10 лет. Для нее это, прежде всего свобода и независимость. Женщина давно живет в Италии. На этот раз они с мужем и внуками поехали в Залив – в Одесскую область. Валентина признается – условия для отечественных кемперов значительно отличаются от европейских.

В Украине туризм в трейлерах только набирает обороты. К тому же, дома на колесах по карману далеко не каждому. Отечественные компании это понимают, поэтому помимо продажи, трейлеры сдают в аренду.

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Прицеп-палатка самый бюджетный вариант. Здесь, на 18-ти квадратных метрах кухня с газовой плитой, автономный аккумулятор, система подачи воды, 2 двухместные кровати и пространство для развлечений. Стоимость аренды – 1000 грн. в сутки.

А вот прицеп-дача – это уже полноценное жилье. Напоминает стандартный гостиничный номер. Здесь и душ, и туалет, холодная / горячая вода. А еще холодильник и газовая плита. Передвижной дом рассчитан на 7 человек. Стоимость аренды: почти 3000 грн. в сутки.

К тому же, кемпинг в Украине значительно дешевле, чем в Европе – отмечает Валентина. В среднем за сутки, на базе отдыхающие в трейлерах платят 400 грн. или чуть больше 10 евро. Тогда как в Европе стоимость такой услуги втрое больше.

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Опубликовано Август, 07 в 13:07



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