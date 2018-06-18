Сколько стоит Окружная дорога в Киеве и когда достроят

Проектный участок отнесен к А категории, с шириной земляного полотна 38 м, проезжей частью в одном направлении 11 м и шириной обочины 5 м.

Вот так в свое время анонсировали Большую кольцевую дорогу вокруг Киева. Трассу длиной более 200 км планировали проложить в 30 км от столицы через Ворзель, Глеваху, Украинку, Борисполь и Старые Петровцы.

Планировали построить 3 моста. Работы начали 12 лет назад, но сегодня есть только участок Кольцевой между Борисполем и Броварами, построенный в 2008 году. Не помог и дорожный фонд с его 47 млрд грн. Завершенного проекта нет даже на бумаге.

А это 3-километровый участок Большой окружной от проспекта Рокоссовского до улицы Богатырской, ее планировали провести в Оболони. Работы начали 4 года назад. Общая стоимость этого участка – 560 млн грн.

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Уже профукали 220 млн грн из бюджета, весной деньги закончились и строительство стало: техника пылится, дорога зарастает бурьяном, на горизонте ни одного работника, а водители стоят в новых пробках.

Финансировать проект обещали в Министерстве регионального развития – 70 млн грн, бюджет Киева – еще 7, 110 млн должны были выделить в рамках эксперимента по развитию автодорог общего пользования. Но оказалось, что окружная – внимание! – не входит в перечень объектов, на которые эксперимент распространяется!

Благодаря профильному комитету Верховной Рады. Вот и получается, что даже первую очередь длиной 1200 м не довели до ума. Если бы были деньги, оправдываются чиновники, путь достроили бы в этом году.

Когда завершат дорогу – ни в Минфине, ни в Минрегионразвития, в отписках запевняють- выделение средств планируют. Даты возобновления работ тоже не называют. Хотя ситуация в Киеве критическая, здесь и без транзита много машин, и строительство окружных существенно разгрузило бы трассы.

К слову, Факты писали, когда маршрутки исчезнут с дорог Киева.

Опубликовано Июнь, 18 в 18:16



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