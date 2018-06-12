Сложная встреча в Берлине: разминирование, политзаключенные и главный нерешенный вопрос

Так завершилась накануне в Берлине встреча министров иностранных дел стран нормандской четверки, которую ждали полтора года. К согласию по условиям размещения голубых касок не пришли.

Стороны не изменили позиций – Украина, Германия и Франция за то, чтобы миротворцы контролировали всю ныне оккупированную территорию Донбасса, включая границу с Россией.

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Москве это не подходит, потому что лишит ее возможности влиять на ситуацию в Украине. Кремль настаивает, что миссия ООН нужна только на линии разграничения и для охраны наблюдателей ОБСЕ.

Россия предлагает, как сказал украинский министр иностранных дел Павел Климкин, “тотально фейковую миссию”.

Впрочем встречу нельзя назвать совсем безрезультатной – впервые нормандская четверка предметно обсудила вопрос освобождения украинских заложников.

После встречи с родственниками политзаключенных в Берлине, немецкий и французский дипломаты надавили на Россию, а Сергей Лавров заверил, что украинского омбудсмена допустят ко всем заключенным.

Также Франция и Германия заявили, что готовы помочь разминировать оккупированные территории.

На это могут выделить деньги и экспертов, которые будут контролировать процесс. Такое заявление озвучил министр иностранных дел Франции Ле Дриан.

К слову, относительно миротворцев на Донбассе, Россия предлагает “тотально фейковых миссию”.

Опубликовано Июнь, 12 в 10:21



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