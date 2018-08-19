Слава Украине! Где появился лозунг и с чем ассоциируется сейчас

Лозунг Слава Украине буквально врывается в начале 2000-х на волнах патриотического подъема. Революция на граните, Оранжевая революция, революция достоинства. Самое популярное украинское приветствие известно еще со времен Шевченка, законодательно закрепил Симон Петлюра 100 лет после провозглашения Украинской народной республики.

После прихода Красной армии украинское войско берет традиции советизации. И военные приветствия интернационализируют.

Слава Украине означает, что мы достойная нация.

Не оставляют попыток вернуть украинский лозунг во время Второй мировой войны. Украинская повстанческая армия с этим возгласом пытается восстановить украинскую независимость.

И лозунг, несмотря на ликвидацию ОУН УПА прочно закрепляется только на Западной Украине.

Сейчас для востока и центра это, прежде всего, ассоциируется с Евромайданом в Киеве.

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О возвращении исторического военного приветствия к армейцам на передовую официально еще никто не сообщал.

Первыми здороваться на войне лозунгом Слава Украине начали добровольцы после Майдана.

Во многих подразделениях от советского Желаю здоровья отказались еще несколько лет назад.

Армейцы говорят, законодательного решения о возвращении исторического военного приветствия ждут давно.

Память о своих погибших товарищей и о том, что все же Украина победит.

К слову, 400 пассажиров в час: в Полтаве открыли реконструированный аэропорт.

Опубликовано Август, 19 в 16:17



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