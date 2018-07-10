Слава Украине, слава Хорватии: Верховная Рада поддержала Виду и Вукоевича

Футбол сегодня объединил сессионный зал парламента.

Решение FIFA предупредить хорватских футболистов, которые раньше играли за киевское Динамо – это Вида и Вукоевич, которые после победного матча над русскими записали обращение с благодарностью к украинцам словам Слава Украине, возмутило народных избранников.

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Президент федерации футбола Андрей Павелко даже пришел в футболке с №7. Именно Иван Ракитич забил победный гол россиянам в финале.

Напомним, дисциплинарный комитет Международной федерации футбола оштрафовал Огнена Вукоевича за “неспортивное поведение”.

Опубликовано Июль, 10 в 13:21



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