Слава Украине, слава Хорватии: Верховная Рада поддержала Виду и Вукоевича
Футбол сегодня объединил сессионный зал парламента.
Решение FIFA предупредить хорватских футболистов, которые раньше играли за киевское Динамо – это Вида и Вукоевич, которые после победного матча над русскими записали обращение с благодарностью к украинцам словам Слава Украине, возмутило народных избранников.
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Президент федерации футбола Андрей Павелко даже пришел в футболке с №7. Именно Иван Ракитич забил победный гол россиянам в финале.
Напомним, дисциплинарный комитет Международной федерации футбола оштрафовал Огнена Вукоевича за “неспортивное поведение”.
2018-07-10
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