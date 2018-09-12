Слезоточивый газ и стрельба: кто устроил рейд возле Харькова

Село Занки в 50 км от Харькова – у огромного элеватора более сотни местных и люди с Нацкорпуса. Говорят – охраняют урожай, который хотят забрать рейдеры.

Элеватор принадлежит Александру Строгому, он – фермер в Змиевском районе с огромным количеством паев – до 6 тыс. га. Именно здесь хранится 20 тыс. т пшеницы, подсолнечника, ячменя и кукурузы, собранной на полях его хозяйства и местного госпредприятия Благодатное.

Имущества на 15 млн. долларов. В субботу на элеватор зашли полторы сотни молодых и заявили – предприятие, и имущество фермерам больше не принадлежит. А на поля заехала техника, говорит фермер – более десятка комбайнов собирали урожай с его полей. Успели вывезти 500 т подсолнечника.

Накануне в защиту предпринимателя и урожая вышли селяни – люди пытались прогнать так называемых рейдеров, к новым владельцам подтянулись вооруженные люди из частных охранных агентств, за фермера вступились представители Нацкорпусу и Азова. Начались схватки, в ход пошел слезоточивый газ, кто-то начал стрелять.

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Пострадали 7 человек, среди них полицейский – его ударили по голове, остальные с огнестрельными ранениями и ушибами. Только после этого в Занок приехали спецназовцы, на месте задержали 22 человек. Сейчас они в полиции, в ближайшее время им объявят подозрения в хулиганстве.

Среди задержанных немало бывших атовцов – воевавших в составе Вооруженных сил и Нацгвардии, заявляет министр МВД Арсен Аваков, и анонсирует задержания и бывшего руководителя роты Нацполиции Восточного корпуса Олега Ширяева. Сейчас он в следственном управлении харьковской полиции. Начато следствие и по механизму рейдерского захвата. Фермер говорит: мошенники через госрегистратор изменили название и владельца.

По документам фирму сначала перерегистрировали на жительницу Донбасса, затем на киевлянина. Но фермер утверждает: подделка. Полиция проверит и действия нотариуса.

К слову, комплекс Агромарс сообщил о возможном рейдерском захвате предприятия.

Опубликовано Сентябрь, 12 в 21:52



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