Смартфоны заменят кассовые аппараты: когда и как будет работать

Бумажные чеки и старые технологии скоро уйдут в прошлое. Правительство ввело пилотный проект по использованию планшетов и смартфонов в качестве кассовых аппаратов. Следующим шагом, чиновники стремятся облегчить жизнь предпринимателям и вывести бизнес из тени. Ведь мобильный в качестве кассового аппарата – и проще, и дешевле. Потребителям же новация обещает шанс отказаться от надоедливых бумажных чеков, их можно будет получать на электронную почту – как билеты на поезд или в кино. В мире электронные чеки уже обыденная практика.

Вместо громоздкого кассового аппарата – обычный смартфон или планшет. Вскоре украинские предприниматели смогут использовать для финансовых операций мобильные устройства. В правительстве решили внедрить пилотный проект и позволить бизнесу отказаться от кассовых аппаратов. Те были дорогими и до сих пор безальтернативными.

За каждый аппарат предприниматели платили от 5 до 20 тысяч гривен. Кроме того, ежемесячно приходилось платить еще несколько гривен за его обслуживание. Теперь же, эти деньги бизнес сэкономит. В правительстве подсчитали: в масштабах страны экономия составит 25 млрд гривен.

Сами предприниматели тотальной легализации после отказа от кассовых аппаратов не ждут. Однако, пилотный проект приветствуют. Кроме банальной экономии денег, это еще и удобно в обслуживании.

Чтобы сделать из обычного планшета кассовый, достаточно будет установить на него минитерминал и соответствующее программное обеспечение. После этого от кассового аппарата и стандартного терминала можно отказываться. Деньги с карточки снимать будет уже мобильный.

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Покупателям в таком случае бояться нечего, уверяют специалисты. Разницы с традиционными терминалами не будет. Чек от операций можно как печатать, так и отправлять на электронную почту. Если же надо бумажный вариант – предпринимателю придется купить еще принтер. Впрочем, в мире электронные чеки уже обыденная практика. Есть такие и у нас: это те же билеты на поезд или в кино, приобретенные он-лайн.

Впрочем, быстрый тотальный отказа от кассовых аппаратов специалисты не прогнозируют. Первопроходцами с современными методами будут новые, прогрессивные малые и средние предприниматели. Остальные же догонять потом – пока будут работать дорогие кассовые аппараты.

В правительстве обещают, что новая система заработает уже через 3 месяца, пока в пилотном режиме. А потом, после доработки вероятных нюансов, мобильные устройства смогут окончательно заменить традиционные кассовые аппараты, а покупатели избавяться от надоедливых бумажных чеков.

К слову, Украина без мусора – проект Нового лидера Максима Бородина.

Опубликовано Июнь, 15 в 22:09



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