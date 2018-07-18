Смерч из жара, пепла и дыма – уникальное огненное торнадо в США

Огненный торнадо – так называют уникальное явление, которое удалось снять американской паре в штате Аризона.

Видео разместили в Facebook. Над лесным пожаром, охватившим берега реки Колорадо, образовался смерч из поднятого в воздух жара, пепла и дыма.

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Он переместился к воде и начал затягивать в себя и ее.

Всего за 2 суток видео собрало в соцсети почти 3 млн просмотров и десятки тысяч репостов.

К слову, после сильного ливня Хмельницкий ушел под воду.

Опубликовано Июль, 18 в 14:03



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