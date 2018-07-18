Смерч из жара, пепла и дыма – уникальное огненное торнадо в США
Огненный торнадо – так называют уникальное явление, которое удалось снять американской паре в штате Аризона.
Видео разместили в Facebook. Над лесным пожаром, охватившим берега реки Колорадо, образовался смерч из поднятого в воздух жара, пепла и дыма.
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Он переместился к воде и начал затягивать в себя и ее.
Всего за 2 суток видео собрало в соцсети почти 3 млн просмотров и десятки тысяч репостов.
К слову, после сильного ливня Хмельницкий ушел под воду.
2018-07-18Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.