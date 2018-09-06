Смерть на уроке физкультуры: почему первоклассницу не смогли спасти

На Волыни на физкультуре умерла 6-летняя девочка.

Первоклассница внезапно потеряла сознание в начале урока. Медсестры в школе нет, поэтому первоклассницу взялись спасать учителя. Это произошло на глазах у мамы, которая ждала ребенка.

Две кареты скорой, применив реанимационные действия, не смогли спасти девочку. Признаков жизни не было.

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В полиции начали следствие, к концу дня выводы сделает судмедэксперт.

К слову, во Львове 6-летний мальчик получил рваную рану после того, как съехал с детской горки.

Опубликовано Сентябрь, 06 в 20:22



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