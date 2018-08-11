Факты / Видео / Украина / Смертельное ДТП на Запорожье: жертв стает больше, водитель рассказал подробности/

Смертельное ДТП на Запорожье: жертв стает больше, водитель рассказал подробности

Трагическая аварии на Запорожье унесла еще одну жизнь – в больнице на операционном столе умер 7-летний мальчик. И теперь общее количество жертв – 7 человек.

Среди них шестеро – дети.

Мальчика после клинической смерти в скорой помощи смогли реанимировать, но спасти так и не удалось. Водитель КамАЗа, который повлек за собой смертельное ДТП, на суде рассказывал – отказали тормоза.

Читайте: Что делать, если стал свидетелем ДТП: пошаговая инструкция, советы юриста и медика

Суд Запорожья назначил меру пресечения водителю КамАЗа – 60 суток ареста без права залога. Шофера подозревают в нарушении правил дорожного движения. За это ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, вчера в Запорожской области на трассе в районе села Каменское столкнулись КамАЗ и маршрутка.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие видео

Была под наркотиками: заключение экспертизы Минздрава Украины по Зайцевой
Три крупнейшие аварии и 18 умерших! Украина в плену массовых ДТП
дтп
Маршрутку отбросило в лоб грузовика! В Ровненской области в ДТП погибли 4 пассажира
Отлетел на 20 м: в Черкассах экс-депутат Партии регионов сбила велосипедиста
Дело Зайцевой – новые подробности
ДТП в Будапеште: почему водитель не заметил препятствие и проверяли ли его
Виновница ДТП трижды меняла показания: как брат погибшего мотоциклиста не дает “замять” дело
Суд над Зайцевой и Дроновым – новые подробности

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка