Смертельное ДТП на Запорожье: жертв стает больше, водитель рассказал подробности

Трагическая аварии на Запорожье унесла еще одну жизнь – в больнице на операционном столе умер 7-летний мальчик. И теперь общее количество жертв – 7 человек.

Среди них шестеро – дети.

Мальчика после клинической смерти в скорой помощи смогли реанимировать, но спасти так и не удалось. Водитель КамАЗа, который повлек за собой смертельное ДТП, на суде рассказывал – отказали тормоза.

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Суд Запорожья назначил меру пресечения водителю КамАЗа – 60 суток ареста без права залога. Шофера подозревают в нарушении правил дорожного движения. За это ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, вчера в Запорожской области на трассе в районе села Каменское столкнулись КамАЗ и маршрутка.

Опубликовано Август, 11 в 18:59



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