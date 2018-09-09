Факты / Видео / Украина / Смертельное ДТП в Одессе: как задерживали водителя и что ему грозит/

Смертельное ДТП в Одессе: как задерживали водителя и что ему грозит

BMW, который мчался на большой скорости, влетел в остановку общественного транспорта. Перед этим столкнувшись с другой машиной. Двое погибших, пятеро раненых. Все пешеходы.

Водитель иномарки не пострадал. Оказалось, он неоднократный участник незаконных уличных гонок.

По словам свидетелей, водитель якобы хотел скрыться с места трагедии, однако его остановили прохожие.

Читайте: Не в том месте, не в то время: в ДТП под Киевом погиб случайный свидетель

Водителя BMW трудно назвать мажором, авто не слишком новое.

Сегодня ему будут выбирать меру пресечения. Прокуроры будут просить содержания под стражей без залога. Ему грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.

Напомним, вчера на Новоирпинський трассе под Киевом произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. В результате аварии погиб мужчина.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

ДТП в Одесі
В Одессе BMW влетела в остановку с людьми: не менее 3 погибших
ДТП під Києвом
Масштабное ДТП под Киевом: есть жертва и пострадавшие (18+)
В Турции перевернулся автобус: 6 человек погибли, почти 50 пострадали
Под Киевом авто с ребенком влетело в остановку
Крупная ДТП под Коломыей: погибли два ребенка, 9 пострадавших (18+)
Не в том месте, не в то время: в ДТП под Киевом погиб случайный свидетель
На Одещині зіткнулися два BMW: тіла загиблих вирізали з авто
Смертельное ДТП под Одессой: тела погибших вырезали из авто
ДТП
Смертельное ДТП в Ровенской области: пьяный водитель насмерть сбил девушку

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка