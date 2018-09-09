Смертельное ДТП в Одессе: как задерживали водителя и что ему грозит

BMW, который мчался на большой скорости, влетел в остановку общественного транспорта. Перед этим столкнувшись с другой машиной. Двое погибших, пятеро раненых. Все пешеходы.

Водитель иномарки не пострадал. Оказалось, он неоднократный участник незаконных уличных гонок.

По словам свидетелей, водитель якобы хотел скрыться с места трагедии, однако его остановили прохожие.

Читайте: Не в том месте, не в то время: в ДТП под Киевом погиб случайный свидетель

Водителя BMW трудно назвать мажором, авто не слишком новое.

Сегодня ему будут выбирать меру пресечения. Прокуроры будут просить содержания под стражей без залога. Ему грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.

Напомним, вчера на Новоирпинський трассе под Киевом произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. В результате аварии погиб мужчина.

Опубликовано Сентябрь, 09 в 13:45



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.