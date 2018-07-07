Смертельный недострой – кто виноват в смерти детей в Нежине

Трагедия на окраине Нежина случилась накануне вечером. Четверо подростков приехали на велосипедах на территорию, где и расположено злосчастное здание. Ребята из разных районов города, но дружили и видимо часто сюда приезжали.

Что именно произошло, и как многотонная плита упала на трех ребят своими глазами видел их товарищ. Именно он и позвонил взрослым.

О том, что подростки часто бывали в этом недострое подтверждают и местные. Кому именно принадлежит это здание – точно не известно. Сейчас это выясняют правоохранители. В мэрии же объяснили и даже показали на карте: недострой уже за пределами Нежина на землях Вертиивского сельского совета.

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Правоохранители Черниговщины проводят следственные действия и уже открыли уголовное производство. В Нежине сегодня отменены все празднования и мероприятия к Ивана Купала. На админзданиях приспущены государственные флаги и прикреплены черные ленты.

Знакомые и соседи погибших отказываются говорить на камеру. Дети же просто шокированы трагедией.

Сегодня на заборе вокруг злосчастного дома появились надписи об опасности и запрете. Но остановят ли они детей в других городах и селах Украины, и повлияют ли на их родителей, а главное чиновников – ведь подобных недостроев по стране тысячи.

К слову, девушка прыгала через купальский костер и упала.

Опубликовано Июль, 07 в 20:18



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