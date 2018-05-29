Смертельные развороты: на каких трассах люди рискуют жизнью и почему

Трасса Киев – Одесса, в 15 км от столицы дважды в день вблизи поселка Глеваха, собираются огромные пробки. Ведь развернуться на шоссе можно только здесь. Ни светофоров, ни транспортной развязки нет. Впрочем, водители встречный поток транспорта пропускать не торопятся. Те, кто слишком спешат, пытаются проскочить, но везет далеко не всем, ДТП на этом пути обычное дело.

Водителей настолько возмущает ситуация на этой трассе, они едва подбирают слова. Говорят: ежедневные попытки развернуться добавляют немало седых волос, ведь никогда не угадаешь – успеешь проехать перед встречным потоком машин.

Аналогичная ситуация и на Житомирской трассе. Вечером у поворота на санаторий Победа, можно надолго стать в пробке.

Водители добавляют: потому, что пересекать приходится именно шоссе, оценить расстояние и скорость встречного потока машин очень сложно.

К кому бежать за помощью люди уже не знают. Писали петиции, собирали подписи – результата ноль.

В Укравтодоре, где не смогли найти ни одного специалиста и поделиться, почему на шоссе нежелательно устанавливать светофоры, и каким образом нашли возможность заняться вопросом строительства транспортных развязок на Житомирской трассе.

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По заказу службы автомобильных дорог в Киевской области, проектной организацией ГП Укравтодор разработана проектная документация строительства транспортных развязок, которая находится на завершающем этапе рассмотрения и согласования в государственной экспертизе.

Впрочем, радоваться рано.

Автодор уже обращался в 2017 году неоднократно в город Киев, о выделении необходимой земли для строительства развязки.

Немного оптимистичнее ситуация на трассе Киев – Одесса. Строительство двух развязок, несмотря на стоимость в 5 млн долларов каждая, почти готовы начинать.

Там процесс идет активно. Наши коллеги из международной финансовой организации готовы финансировать. То есть на это средства есть, нужно завершить тендерные процедуры.

Говорить о каких-то сроках плохая идея, но после завершения тендера контролировать ход работ сможет и общественность.

К слову, экологическая беда угрожает Хмельнитчине – река Калюс, которая еще десятилетия назад была полноводной, превращается в заиленный ручей.

Опубликовано Май, 29 в 11:12



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