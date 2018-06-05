Мусорная революция Украины: новые методы переработки мусора

Сегодня – день окружающей среды. Для Украины он как никогда актуален с ее переполненными мусорными свалками. Впрочем, страна должна преодолеть проблему мусора за 12 лет. И по уровню переработки отходов может сравниться с Европой. По крайней мере, такие планы строят чиновники. Сегодня чиновники презентовали новую политику управления отходами – на основе экономики замкнутого цикла.

С нынешних мизерных 3% до 70%. Именно такой прогресс должна пройти Украина в переработке отходов уже за 12 лет, такая амбициозная цель в Минэкологии. Сегодня там презентовали новую политику управления отходами. До сих пор, говорит министр, глобального видения решения проблемы в стране не существовало.

Впрочем, уже этой осенью в парламент подадут новый законопроект. А потом и 9 секторальных документов под каждый вид мусора. Они, наконец, позволят привлечь в отрасль инвестиции, начать раздельную сортировку мусора и справиться с переполненными полигонами. Желающие вложить свои деньги в украинские отходы уже есть, убеждает министр.

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Преимущественно ответственность за мусорную реформу лежит на местной власти, отмечают чиновники. Ведь подробности инвестпроектов обсуждают именно на местах. Поэтому чиновники призывают регионы не отпугивать потенциальных партнеров и активнее бороться с черным рынком – нелегальными полигонами.

Привлечение инвесторов в переработку мусора даст Украине более 4% ВВП и тысячи новых рабочих мест, подсчитали чиновники. Иностранные партнеры такие прогнозы считают не такими уж амбициозными. Мол, те же Европа или Япония в 20-м веке были завалены мусором. А сейчас, как правильно сортировать отходы, там все знают с детства.

К мусорной революции Украину подталкивает и Соглашение об Ассоциации с ЕС. Именно в этом документе упомянуты 70% переработки отходов до 2030-го года. Впрочем, чиновники подчеркивают, разобрать собственный мусор люди должны, в первую очередь, для себя и будущих поколений.

К слову, село на Днепропетровщине страдает от мусора. Уже 40 лет хлам с огромной свалки никто не вывозил.

Опубликовано Июнь, 05 в 16:59



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