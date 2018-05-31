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Вонь, что выедает глаза: село в Днепропетровской области утопает в мусоре

Село на Днепропетровщине страдает от мусора. Уже 40 лет хлам с огромной свалки никто не вывозил.

Кроме вони и антисанитарии, жители вынуждены бороться с частыми пожарами и огромными крысами.

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Отходы не вывозят, потому что у власти нет ни средств, ни полигона, что принял бы мусор.

Детский сад через гаражи от свалки. Летом, говорят, быть здесь невозможно. Вонь такая, что выедает глаза.

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