Вонь и кишечная палочка! Жителей Гавриловки завалили трупами куриц

Ужасный запах и трупы птицы. Куриное кладбище менее чем в километре от жилых домов села Гавриловки Киевской области. Местное предприятие Агромарс прадедовскими методами утилизирует мертвую курицу.

Таких стихийных могильников около села – несколько, рассказывает председатель. Местные жители запах вони терпят уже годами. Но в последнее время производитель вообще обнаглел.

Воду из колодца или из крана здесь давно боятся пить, не раз находили в ней кишечную палочку.

Последние 2 дня резкого запаха уже нет. Куриц не хоронят, а утилизируют. Камера снимает целый прицеп тушки у утилизационного завода. Запустили его на полную после визита правоохранителей. Двух владельцев предприятия – народный депутат 5-ти созывов Евгения Сигала и его жену, а также директора фирмы взяли под арест. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

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В селе до сих пор обсуждают услышаные телефонные разговоры горе-бизнесменов, обнародованные правоохранителями.

Пробы почвы и воды специалисты взяли на экспертизу. И экологи убеждены, что анализы будут шокирующими. Такое захоронение убивает почвы и водоемы на десятки лет, и вредит здоровью людей.

Реанимировать окружающей среды должно само предприятие, и 250 млн грн, именно такой ​​экологический ущерб озвучила Генпрокуратура.

Экологи надеются, что нынешний суд над горе-предпринимателями станет примером для других. Ведь так хоронят мертвую курицу – фактически все компании. А жители Гавриловки надеются, что суды не затянутся на годы, и вскоре они смогут жить без тревоги за свое здоровье.

К слову, в Николаеве уходит под воду микрорайон – жизни 50 тысяч человек под угрозой.

Опубликовано Июнь, 11 в 20:16



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