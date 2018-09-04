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Вонь в воздухе и плохое самочувствие: экологическое бедствие в Крыму

Херсонщина на границе с Крымом в зоне экологического бедствия. Окрестные села вторую неделю страдают от вонючего воздуха, а ветер приносит пыль, которая разъедает металл.

Пограничники обнаружили превышение в воздухе токсичных промышленных веществ и обвинили в загрязнении завод Титан, который расположен в Крыму на границе с Херсоном.

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Экологи загрязнения не обнаружили. Между тем, из города Армянск в аннексированном Крыму эвакуируют школьников. Хотя официально так называемая власть полуострова не видит экологического бедствия.

К слову, больницы, школы и садики Смелы 2 день без воды.

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