Вонь в воздухе и плохое самочувствие: экологическое бедствие в Крыму

Херсонщина на границе с Крымом в зоне экологического бедствия. Окрестные села вторую неделю страдают от вонючего воздуха, а ветер приносит пыль, которая разъедает металл.

Пограничники обнаружили превышение в воздухе токсичных промышленных веществ и обвинили в загрязнении завод Титан, который расположен в Крыму на границе с Херсоном.

Смотрите: С горки – в больницу – опасные аттракционы Львова

Экологи загрязнения не обнаружили. Между тем, из города Армянск в аннексированном Крыму эвакуируют школьников. Хотя официально так называемая власть полуострова не видит экологического бедствия.

К слову, больницы, школы и садики Смелы 2 день без воды.

Опубликовано Сентябрь, 04 в 21:40



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.