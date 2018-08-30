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Сочный и сладкий: где в Украине лучше всего уродился виноград

На Закарпатье урожай винограда – лучший за последние десять лет, радуются садоводы и виноделы. Им повезло – весной не было заморозков, обошли и болезни. Солнце добавило непревзойденного вкуса и аромата. Ягоды крупные, сочные и сладкие, особенно столовых сортов. Через теплое лето лоза созрела на месяц раньше, чем обычно.

Столовыми сортами винограда закарпатцы лакомятся сами и продают другим. Первые гроздья стоили 60 гривен за килограмм. Теперь вдвое дешевле. Технические сорта перерабатывают в вино.

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Активно собирают урожай и в Одесской области – здесь ягода тоже достигла почти на месяц раньше. На местных прилавках можно найти столовый сорт гала и популярный без косточки – киш-миш. Из-за большого урожая цены ниже, чем в прошлом году – от 20 до 45 гривен за килограмм. В Одесской области виноград не подкармливают – несмотря на то, что здесь месяц не было дождя. Хорошему урожаю поспособствовало солнце и особый суглинисто-известняковый грунт. После сбора вручную перебирают и сортируют.

Поздние сорта винограда в Одесской области будут срывать до ноября. Уродилось его тоже много, поэтому у виноделов впереди много работы, чтобы порадовать украинцев вкусным напитком.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как оккупанты почти уничтожили виноградники Крыма

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