Сочный и сладкий: где в Украине лучше всего уродился виноград

На Закарпатье урожай винограда – лучший за последние десять лет, радуются садоводы и виноделы. Им повезло – весной не было заморозков, обошли и болезни. Солнце добавило непревзойденного вкуса и аромата. Ягоды крупные, сочные и сладкие, особенно столовых сортов. Через теплое лето лоза созрела на месяц раньше, чем обычно.

Столовыми сортами винограда закарпатцы лакомятся сами и продают другим. Первые гроздья стоили 60 гривен за килограмм. Теперь вдвое дешевле. Технические сорта перерабатывают в вино.

Читайте: Во Франции появилось уникальное голубое вино: как делают и цена

Активно собирают урожай и в Одесской области – здесь ягода тоже достигла почти на месяц раньше. На местных прилавках можно найти столовый сорт гала и популярный без косточки – киш-миш. Из-за большого урожая цены ниже, чем в прошлом году – от 20 до 45 гривен за килограмм. В Одесской области виноград не подкармливают – несмотря на то, что здесь месяц не было дождя. Хорошему урожаю поспособствовало солнце и особый суглинисто-известняковый грунт. После сбора вручную перебирают и сортируют.

Поздние сорта винограда в Одесской области будут срывать до ноября. Уродилось его тоже много, поэтому у виноделов впереди много работы, чтобы порадовать украинцев вкусным напитком.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как оккупанты почти уничтожили виноградники Крыма

Опубликовано Август, 30 в 20:11



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.